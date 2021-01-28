Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук
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В "Слуге народа" ожидают, что сегодня состоится назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас есть осторожный оптимизм, что сегодня его назначат. Я ожидаю, что не только "Слуга народа" поддержит, но не могу пока говорить анонсом", - сказала Кравчук.
Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.