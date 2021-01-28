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Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук

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Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук
В "Слуге народа" ожидают, что сегодня состоится назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть осторожный оптимизм, что сегодня его назначат. Я ожидаю, что не только "Слуга народа" поддержит, но не могу пока говорить анонсом", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
  • Oleksandr Boiko
    Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
  • Marion Nighthall
    Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
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