Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали работника оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и гражданское лицо при получении ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, оперативные работники ГБР установили, что сотрудник ГФС требовал у местного предпринимателя 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.

27 января по требованию должностного лица, потерпевший передал указанную сумму неправомерной выгоды посреднику. После чего оба фигуранта были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

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