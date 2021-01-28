Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили

В "Батькивщине" предлагают "Слуге народа" в ситуации с Александром Дубинским самостоятельно разбираться со своими внутренними проблемами.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев, анализируя сложившуюся во фракции "Слуги народа" ситуация в связи с введением санкций США против Александра Дубинского.

"Это их полномочия. Они вправе тут делать все, что угодно, - говорит заместитель главы фракции Сергей Соболев. – Я хотел бы, чтобы каждая партия отвечала за тех, кого привела в парламент. Когда начинают перекладывать эту ответственность или на весь депутатский корпус, или на другие фракции, это выглядит как-то странно", - сказал он.

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"То, что в сложившейся ситуации задействован президент, это вопрос к "слугам народа" и самом Зеленскому. Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Я не знаю их отношения в средине фракции и с президентом вообще. Поскольку он постоянно заявляет, что они – "микробы", возможно, тогда имеет право вмешиваться в их внутренние процессы, если они играют по этим правилам", - добавил нардеп.

"Можно ли проводить аналогию с исключением из нашей фракции Надежды Савченко в 2016 году? Мы тогда сразу приняли решение, исключили ее и на том все закончилось. А когда "слуги народа" очередной скандал, который у них возникают, пробуют перекладывать или на парламент, на всю страну или еще на кого-то – это просто смешно", - отметил Соболев.

"Судя по тому, что у них происходит после оглашения результатов опроса (КМИС. – Ред.), ничего так не сближает, как шанс вылететь из парламента. Получить 11 процентов после того, что у них было раньше, это много о чем говорит. Никто еще не получал такого фиаско. Поэтому, как вы видите, у них все резко поменялось. Понятно, что они будут держаться до последнего, только бы не идти на выборы. Почему такие цифры? Их рейтинг "добила" бессовестная тарифная деятельность, когда обещали одно, а вышло совершенно иначе, и беззубая экономическая политика, при которой ключевые реформы заключаются в том, как быстрее продать земли сельхозназначения и открыть по стране как можно больше казино. Вот они приняли закон о всеукраинском референдуме. Этот документ не имеет реальной возможности для его внедрения. Все скоро поймут, насколько эта процедура невозможна. Это голосование - просто пиар со стороны "слуг народа", - резюмировал нардеп.

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.