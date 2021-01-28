Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт/ч и увеличить соцнормативы для начисления субсидий

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о проекте постановления №4650.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 337 нардепов.

Этим документом Рада предоставила Кабинету Министров ряд рекомендаций, а именно:

установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.

ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;

установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

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Также предусмотрено усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей и рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Кроме того, правительству рекомендуют установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.

КМУ обязали в месячный срок представить Раде предложения по поводу изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

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Кабмин также должен представить ВР предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления ЖК услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.