Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde

Президент Украины, который обещал бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием олигархов в своем окружении, рискуя окончательно разочаровать своих избирателей.

Об этом говорится в статье французского издания Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Материал начинается с описания митинга в Кривом Роге, где многие на президентских выборах 2019 года проголосовали за Зеленского: "Мы очень бедны, цены растут, а страна под угрозой. Нужно дать отпор", - кричит в микрофон одна женщина. "Зеленский продал наш город олигархам", - кричит другая. "Нас предали! - возмущается заводская рабочая Ирина Уманская. - Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!"

В статье отмечается, что в работе Зеленского наблюдается спад. Его главное обещание искоренить коррупцию может так и остаться словами, что ставит под угрозу жизненно важную поддержку со стороны иностранных кредиторов, а также все приложенные усилия после проевропейской революции на Майдане 2014 года.

"На волне исторического результата на президентских выборах (73%) и абсолютного большинства в парламенте у его партии "Слуга народа" Владимир Зеленский был убежден, что ему по силам быстро все изменить. К сожалению, он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее его", - пишет автор.

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Отдельно упоминается кризис судебной системы.

"Этот кризис показывает, что судьи - из которых некоторые сами обвиняются в коррупции - не готовы менять систему, - считает политолог Владимир Фесенко. - Масштабы коррупции в Украине огромные, это не просто отдельные взятки. Зеленский пришел с желанием действовать, но без конкретной программы. Заменить старую элиту недостаточно".

"Оздоровление насквозь коррумпированной судебной системы представляет собой настоящую головоломку. В декабре 2020 года Зеленский предложил заменить членов Конституционного суда, но Венецианская комиссия (группа экспертов по конституционному праву Совета Европы) выступила против этого во имя независимости правосудия (хотя в Украине ее практически не существует)", - говорится в статье.

Кроме того, угрозы для борьбы с коррупцией выходят и из самого окружения президента.

На ключевых постах появились две неоднозначные фигуры, выходцы из клана бывшего пророссийского президента Виктора Януковича: новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров. Имя второго хорошо известно бывшим активистам Майдана: он был пресс-секретарем полиции и называл их "преступниками".

"Когда мы увидели отставку первого правительства и появление Ермака с Татаровым, известного коррупционера, то поняли, что больше не стоит питать никаких иллюзий", - вспоминает директор фонда DEJURE Роман Маселко.

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Вызывает вопросы и поведение самого президента. Так, в декабре 2020 года он заблокировал привлечения Татарова к ответственности по коррупционному делу. "У Зеленского нет по этому вопросу четкой позиции, - отмечает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. - Он работает с коррупционерами, чьи интересы идут вразрез с украинскими. Почему он это терпит?"

Под вопрос ставят в первую очередь не намерения президента, а его опыт. "Он - хороший человек, но ничего в этом не понимает", - считает бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, который ушел с поста через четыре месяца после пребывания там.