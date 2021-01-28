МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко

МИД Украины инициирует процедуры для запрета на въезд в страну российскому актеру, журналисту Тиграну Кеосаяну, который прибыл на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные", - уточнил он.

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