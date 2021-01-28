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МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко

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МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко
МИД Украины инициирует процедуры для запрета на въезд в страну российскому актеру, журналисту Тиграну Кеосаяну, который прибыл на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные", - уточнил он.

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МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко 01

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Да эту гниду нужно сразу утопить в канаве с дерьмом, инициируют они...
  • Мария Никоненко a60e9c13
    Против этих 2-х рассейских шлюх нужно возбуждать уголовные дела, а не въезд запрещать.
  • WiM
    Нельзя же так сломя голову - подумайте ещё, взвесьте за и против, остыть хотя бы немного.

    А то так резко как шашкой рубите - аж страшно...
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