YouTube заблокировал канал Дубинского. ФОТО

На данный момент на странице появляется сообщение: "Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Недавно обнародованное видео Дубинского, в котором тот призывал к встрече "тет-а-тет" c Зеленским, теперь недоступно, "потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

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"Ранее нардеп сменил URL своего YouTube-канала с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Скорее всего, политик готовился к тому, чтобы юридически доказывать, что теперь это не его канал, а просто канал, на котором выходят видео с ним. Но канал все равно заблокировали", - пишет издание "ДС".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.