Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Риторический вопрос. Еду по Городу и задаю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объёмах, а городам, например, нельзя?"
В действительности, тут нет никакой спекулятивной постановки вопроса.
Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями, у нас есть электротранспорт, мы освещаем улицы и пр., города платёжеспособны, имеют приличные бюджеты.
Но Коломойскому можно, а нам - нельзя.
Где логика?
Эй, журналисты, эксперты и прочие неравнодушные граждане, не стесняйтесь задавать власть имущим этот вопрос или подобные", - заявил Филатов.
Напомним, "Центрэнерго" продает всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости.