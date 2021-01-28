Генерал милиции и СБУ Писный умер от осложнений COVID-19

В возрасте 58 лет умер генерал-лейтенант милиции, экс-начальник милиции Львовщины и экс-заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил товарищ Писного, экс-милиционер Олег Рудницкий.

"Ушел в вечность Писный Василий Михайлович", - говорися в сообщении.

Писный длительное время находился в тяжелом состоянии в больнице из-за осложнений COVID-19.

Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008-2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета от "Фронта Змін", впоследствии занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014 до 4 января 2015 возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 году до июня 2019 работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Также читайте: Ветеран АТО Руслан Сивирский (Абдула) погиб в ДТП под Киевом. ФОТО