"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов

Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской Солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил нардеп Артур Герасимов с трибуны парламента.

"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию - "Европейская Солидарность" разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию "Европейской Солидарности" по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию", - подчеркнул парламентарий.

"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект "Европейской Солидарности" 4585 и направляйте дополнительные 7 млрд гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", - добавил Герасимов.

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Нардеп отметил, что также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

"Если мы уже коснулись газа - сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хи-хи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов", - добавил Герасимов.

По словам нардепа, сегодня "нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская Солидарность" не даст этого сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам".

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