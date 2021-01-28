Суд на два месяца продлил арест подозреваемому в убийстве Окуевой, - Нацполиция

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток подозреваемому в умышленном убийстве ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Несмотря на все проволочки адвокатов подзащитного, Шевченковский столичный суд удовлетворил ходатайство Следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве областной прокуратуры и принял решение о продлении ареста злоумышленнику. Теперь 56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток", - говорится в сообщении.

Также злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении вымогательства, мошенничества, умышленном уничтожении имущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, пожизненное заключение.

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Ранее СМИ сообщали, что суд отпустил из-под стражи нескольких подозреваемых в причастности к громким заказным убийствам, в частности, к убийству ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января 2020 правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

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