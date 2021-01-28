Рада отправила на доработку разработанный рабочей группой по выходу из конституционного кризиса законопроект по КС

Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет для рассмотрения в повторном первом чтении законопроект №4533 о конституционной процедуре, который предусматривает усовершенствование процедуры деятельности Конституционного Суда Украины (КС).

Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, законопроект предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции Украины порядок осуществления Конституционным Судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Законопроект предусматривает, что КС может принимать решения 2/3 от своего состава – это 12 судей (на сегодняшний день решение может приниматься десятью судьями). Также авторы проекта акта предлагают, чтобы некоторым судьям КС в процессе рассмотрения дел могли заявляться отводы. В этом случае, учитывая рекомендациям Венецианской комиссии, необходимое для принятия решения количество судей может быть уменьшено, но не менее десяти судей должны проголосовать за определенное решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО

Еще одна новелла законопроекта заключается в том, что КС сможет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства.

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и другие судьи.

Также законопроект предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда без возможности изъятия актов из этого реестра.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, в законопроекте предлагается определить, что КС не может выходить за рамки вопросов, затронутых в конституционном представлении.

В законопроекте на необходимости того, что все решения и выводы суда должны быть мотивированными и обоснованными.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку

Законопроект №4533 подготовила рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.