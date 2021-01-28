Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. ВИДЕО
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Верховная Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики.
"За" проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Во время выступления с трибуны парламента Витренко отметил, что не видит смысла повторять свои принципы, которые уже озвучивал в Раде, потому отчитался о сделанном за время пребывания в должности в статусе исполняющего обязанности.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.