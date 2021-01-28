Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ

В общей сложности 35 стран, относящихся к европейскому региону, получили вакцины от COVID-19, это порядка 25 млн доз

Об этом заявил в четверг на брифинге глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общей сложности 35 стран европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз", - сказал Клюге.

По его словам, в настоящий момент уровень распространения коронавируса в Европе все еще остается высоким, и это оказывает серьезное давление на системы здравоохранения европейских стран. Поэтому, считает Клюге, ослаблять меры безопасности пока слишком рано.

"Нам нужно набраться терпения, для вакцинации потребуется время", - добавил представитель ВОЗ.

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