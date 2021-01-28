Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом, - ОП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ предусматривает учреждение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты; премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам; грантов на обучение за рубежом.
"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и в дальнейшем. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", - отметил Зеленский.
Согласно указу, Кабинет Министров Украины в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.
Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.