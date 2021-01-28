Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил внеплановую невыездную проверку ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") по обращению Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, проверка была назначена за трансляцию 15 января 2021 года в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти", - подчеркивают в Нацсовете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-"регионалка" Бондаренко в эфире ТК "Наш" обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан

В передаче обсуждали ситуацию на востоке Украины, и гостья программы высказалась о военных Вооруженных Силах Украины - ее слова, по мнению Нацсовета, были провокационными, оскорбительными и дискриминационными. Также Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и не вспоминала о действиях незаконных вооруженных формирований.

"Работники телеканала не пытались сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины, обеспечения прав и свобод граждан Украины. Реакция ведущих программы не была направлена на прекращение правонарушения, а была условной, только для того, чтобы показать, что какая-то реакция была", - подчеркивают в Нацсовете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала героиней нового проекта телеканала М1. ВИДЕО

Проверка телеканала будет проведена в период с 12 февраля по 25 февраля 2021 года и будет касаться соблюдения ООО "НАШ 365" законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".