В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу

В Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.

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Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.