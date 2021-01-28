В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.
Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.
Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.
К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.
В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.