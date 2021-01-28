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В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу

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В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу
В Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.

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Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Ах***ть. Теперь и детей и любовниц можно пристроить на работу. На одного тракториста сегодня 100 клерков и госслужащих. Не удивительно почему мы живем в нищите и голоде в стране с идеальным климатом и черноземами.
  • Алексей Селезнев
    Еще один вид дармоедов
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Больше чиновников - хороших и разных! В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 3909
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