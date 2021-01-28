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Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко

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Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко
И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступает за разумные ограничения электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом он сказал сегодня в ходе заседания парламента в четверг, на котором рассматривался вопрос его назначения первым вице-премьером-министром энергетики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ограничения импорта электроэнергии должны учитывать то, что наша энергосистема еще интегрирована с энергосистемами России и Беларуси, но разумные ограничения импорта должны быть прямо сейчас", – сказал Витренко.

При этом Витренко отметил, что стратегической целью Украины остается интеграция с европейской энергосистемой ENTSO-E.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    "Разумниє огранічєнія" - це що? Це скільки? Це доки? При Порошенку питання ставилось однозначно - припинення. І цього було досягнуто. Досягнуто самодстатністб і збалансованість внутрішніх ресурсів. Де це поділося? Зебіли, хочеться почути вашу версію.
  • Панас Стець
    Вчера говорил о разрыве вобще цепи с кацапией, сегодня про разумные ограничения.... переобувается на лету до получения вожделенной посады...
  • ALEX SUROVV
    Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6909Ну ты и дичь втираешь и лапшу на уши. Когда ето Парашенко прекращал импорт електроенергии и угля из Рашки? Вы что там совсем наз за лохов держите или думаете что все склерозные здесь, и забыли как порохосрань и Парашенко визжали что блокадники торговли с окупантами ето ахенты кремля?
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