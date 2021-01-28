Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко
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И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступает за разумные ограничения электроэнергии из РФ и Беларуси.
Об этом он сказал сегодня в ходе заседания парламента в четверг, на котором рассматривался вопрос его назначения первым вице-премьером-министром энергетики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ограничения импорта электроэнергии должны учитывать то, что наша энергосистема еще интегрирована с энергосистемами России и Беларуси, но разумные ограничения импорта должны быть прямо сейчас", – сказал Витренко.
При этом Витренко отметил, что стратегической целью Украины остается интеграция с европейской энергосистемой ENTSO-E.