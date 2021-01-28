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Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

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Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний
Национальный совет рассмотрел материалы проверки ООО "ТРК "112 ТВ" и применил к лицензиату две санкции - объявления предупреждения и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в его эфире высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отмечается, что в эфире "112-Украина" были зафиксированы высказывания, нарушающие требования части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"; абзацев четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Они звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей - В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука и О. Волошина.

Прорабатывая материалы проверки "ТРК "112 ТВ", Нацсовет по телерадиовещанию изучил опыт Европейского суда по правам человека. В частности, была учтена ст.10 Европейской конвенции по правам человека, которой, с одной стороны, установлено право на свободу слова, однако в то же время предусматривается, что осуществление этих свобод, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", - говорится в сообщении.

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Нацсовет отметил, что в выступлениях гостей канала также содержатся специальное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивания, манипулирование словами о намерениях убийств людей, неоднократное использование негативно окрашенных слов, создающих негативный образ определенной социальной группы, в частности людей, имеющих отношение к утверждению бюджета и сферы обороны.

Все эти высказывания звучали не только в прямом эфире, но и в повторах программ канала.

Учитывая указанное, Нацсовет признал нарушения телеканалом законодательства Украины и объявил компании предупреждение. Также регуляторный орган признал наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире лицензиата, и оштрафовал телеканал в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114,067 тыс грн.

В течение месяца телеканал обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Карманные деньги для мерветчука, да еще попробуйте получить, будут судиться лет триста...
  • Dmytro Mazepov
    все, 3,14здец, 112-й обанкротится и теперь обязательно закроется
  • Andriy Kalnyshevsky
    4.000 баксов для медведчука неподьемная сумма. Боюсь разорится.
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