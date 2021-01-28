Рада в 2020 году купила 111 тыс. пластиковых стаканчиков и 41 тонну бумаги. ИНФОГРАФИКА

Аппарат Верховной Рады в 2020 году приобрел 111 тыс. одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков на 38,50 тыс. гривен, а также использовал 41,4 тонны бумаги на 2 270 000 гривен.

Об этом руху "ЧЕСНО" сообщили в ответ на запрос в управление делами Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм. Подъем одного пластикового стаканчика составляет около 0,4 см. Следовательно, высота "колбасы" одноразовых пластиковых стаканчиков составляет 444 метра. Высота всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков будет достигать около 10,55 км.

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Также Управление делами сообщило, что для обеспечения деятельности Верховной Рады в 2020 году использовали 41,4 тонны бумаги. На приобретение бумаги потратили 2,27 млн гривен.

Также Аппарат ВРУ на запрос сообщал, что в 2020 году были напечатаны 23 экземпляра текста бюджета на 2021 г. с целью обработки в комитетах. Кроме того, в запросе сообщили, что утверждение бюджета относится к вопросам, которые рассматриваются по специальной процедуре.

Ранее стало известно, что на заседании регламентного комитета 20 января 2021 отложили на один год - до февраля 2022 г. - полный переход законодательного органа на электронный документооборот (законопроект № 4586). Такое решение поддержали все девять членов комитета, которые присоединились к заседанию. В сессионном зале нардепы отдали за законопроект 248 голосов "в целом" уже 26 января.