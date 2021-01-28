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Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено. ФОТО

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Колонна митингующих частично перекрыла движение по проспекту Победы в Киеве и направляется к станции метро Берестейская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция в Telegram.

"Колонна участников акции движется по проспекту Победы до ст. м. Берестейская. Движение транспорта приостановлено", - сказано в сообщении.

Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено 01
Фото: патрульная полиция

Напомним, сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.

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Фоторепортаж и видео можно посмотреть по ссылке.

Топ комментарии

  • Стас Белов fce31e0a
    Пацаны, Банковая в обратном направлении! Или вы на Польшу пошли?
  • cerise
    до посольства США))) Бо бачите американці винні у тому, що у нашим зелебобам погано живеться
  • Nikolai Chizhevsky
    Поздравляю кто же вам доктор?за выбор свой нужно отвечать и платить,Зробили себе разом,вас попреджали,а ви хоть поржем,хуже не будет
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