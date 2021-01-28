Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено. ФОТО
28 00973
Колонна митингующих частично перекрыла движение по проспекту Победы в Киеве и направляется к станции метро Берестейская.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция в Telegram.
"Колонна участников акции движется по проспекту Победы до ст. м. Берестейская. Движение транспорта приостановлено", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.
Фоторепортаж и видео можно посмотреть по ссылке.