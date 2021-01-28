Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили?
Об этом изданию "Подъем" сообщил глава района Юрий Намлиев, передает Цензор.НЕТ.
"У органов опеки есть вопросы в отношении условий ее [дочери Юдиной] проживания, - сказал Намлиев. - Почему она не ходила в школу и сейчас не учится".
"Нет оснований говорить о лишении прав. Речь идет о контрольных мероприятиях, то же самое производилось неоднократно со старшими детьми [Юдиной]", - сказал глава района.
Намлиев добавил, что его лично также интересует, планируют ли сыновья Юдиной, которым 20 и 25 лет, пройти срочную службу в армии: "Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии".
Напомним, Маргариту Юдину, которая живет в Луге, 23 января 2021 года на акции в поддержку политика Алексея Навального в Петербурге ударил ногой в живот сотрудник полиции.