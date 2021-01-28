29 января в Киеве в Доме кино пройдет показ документального фильма о воевавших в Донецком аэропорту украинских воинах "Трохи нижче неба"

"Трохи нижче неба" - такое название документального фильма об украинских воинах, воевавших в Донецком аэропорту. Закрытый показ состоится 29 января в Киеве, в Доме кино в 18 00.

Продюсером фильма и автором идеи является доброволец и военный журналист Михаил Ухман, который вместе со своим боевым побратимом Сергеем Коновалом больше года в свободное время ездил по Украине и записывал интервью с теми, кто мужественно боролся против российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не имели денег, чтобы начать этот проект, нам помогали волонтеры, неравнодушные предприниматели. Украинская диаспора подарила высококачественную камеру для съемок, и с этого началась наша работа. Представители власти не верили в наш успех, поэтому, к сожалению, почти не поддерживали", - говорит Ухман.

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Он вместе с побратимом объехали много городов и поселков в поисках тех, кто находился в аэропорту в январские дни 2015 года. Благодаря этим съемкам удалось получить и задокументировать чрезвычайно ценную информацию, которая касается падения старого терминала ДАП, подрыва нового терминала и плена украинских защитников.

Поскольку всю информацию нельзя использовать в фильме, поэтому в будущем, из всего видеоматериала будут делаться короткие документальные ленты.

В основу же этого фильма вошли истории 4 воинов 80-й бригады ВСУ, погибших в январе 2015 г.: 9 января - Игорь Рымар, 16 января - Владимир Трух, 20 января - Вячеслав Мельник и Иван Витышин. У каждого из этих ребят разные жизненные пути, однако погибли они героями, которые до последнего сражались с московскими террористами.

Режиссер фильма - Руслан Горовый, известный в Украине журналист и писатель. Ухман познакомился с Русланом на фронте, когда тот читал свои произведения нашим защитникам. Поскольку Руслану близка тематика российско-украинской войны, поэтому именно ему Михаил предложил быть режиссером фильма, который должен дать украинцам ответ на вопрос: "Что такое Донецкий аэропорт для Украины?"

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В пятницу первый показ, дальше фильм увидят в Донецке, Ривном, Львове, Днепре, Харькове и других населенных пунктах нашей страны. Впоследствии они с командой планируют поехать в те страны, где проживает наша диаспора. Чем больше украинцев увидят эту ленту, тем лучше они поймут самих бойцов, которые защищали их покой.

Это пока первый фильм Михаила Ухмана в этом году, который увидят зрители. Уже на стадии завершения второй фильм Ухмана, украинский боевик о современной российско-украинской войне под названием "Шлях поколінь", показ которого планируется на начало лета 2021 года.

"Мы научились убивать врага, мы научились не бояться его. Мы поняли, что за свою страну нужно не умирать, а уничтожать врага, тогда придет победа и благополучие. Однако мы проигрываем в информационной войне. Чтобы этого не было, нам нужно снимать свое кино, классное, боевое, настоящее, патриотическое и на его основе воспитывать детей. У нас есть свои герои, и Украина должна знать их. Чтобы потом разные преподавательницы из украинских вузов, блогерши из тик-ток и экс-депутаты, не говорили, что Россия им ближе, чем наша Родина", - резюмирует Ухман.