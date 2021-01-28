ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности главы Гостаможни

Окружной административный суд города Киева рассмотрел по существу дело по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности Председателя Государственной таможенной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что рассмотрение дела длилось с мая 2020 года.

Так, решением суда от 28 января 2021 г. истцу - Максиму Нефьодову, было отказано в удовлетворении исковых требований.

Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности.

Напомним, истец просил признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля 2020 г., "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просил восстановить его на указанной должности. Также, истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

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