"Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"К сожалению, это довольно предсказуемо. Могу сказать, что настроения здесь такие, что эмоционально многие европейцы понимают, что Россия ничего не выполняет и надо с этим что-то делать. Но стратегии в отношении России нет, а есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога. У Европы нет стратегии по России, поэтому здесь роль украинской делегации очень важна. Нам надо думать, как выстраивать нашу коалицию шире, и это должно касаться не только вопросов, связанных с Россией", - рассказала нардеп.
В то же время, по словам Ясько, немецкая и французская делегации критически высказываются в отношении России, например, в вопросе отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
"Если проанализировать доклады, которые делали немцы и французы, которые, как правило, выступают за возвращение России для продолжения диалога, можно увидеть довольно эмоциональный градус по таким вопросам, как отравление Навального, потому что это просто уже полный беспредел. В дискуссии звучало то, что нам нужны правила. Если Россия не выполняет никаких правил, то давайте устанавливать хотя бы какие-то ограничения, дедлайны. Потому что нет никаких санкций - Россия чувствует, что она может и деньги не платить, и продолжать делать то, что она хочет. Я думаю, это сильно раздражает многих, но просто нет стратегического решения на высоком европейском уровне", - отметила Ясько.
Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.