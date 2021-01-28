Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений оправдательный приговор Заводского районного суда Запорожья в отношении бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, который руководил предприятием в интересах олигарха Дмитрия Фирташа и нанес ему убыток в размере 0,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняли председательствующая судья Инна Калугина, судьи Даниила Черненькая и Александр Семенников.

"Чесно говоря, мы очень обеспокоены таким решением. Суд по меньшей мере мог отправить дело на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже Антикорсуду. Вместо этого судьи просто оставили в силе "оправдос", который запорожские судьи приняли с вопиющими нарушениями", - отметили в ЦПК.

Напомним, директора ЗТМК Сивака обвиняли в растрате 492 миллионов гривен госпредприятия, выделенных компанией олигарха Дмитрия Фирташа на модернизацию ЗТМК.

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