Зеленский обсудил с премьером Испании движение Украины в НАТО. Санчес сказал, что ждет от Киева положительных результатов от реформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Испания является для Украины одним из основных торговых партнеров в Европейском Союзе и сохраняет позицию крупнейшего в Европе импортера украинских зерновых. Мы готовы и в дальнейшем быть надежным стратегическим поставщиком зерновой продукции в Испанию", - подчеркнул Глава Украинского государства.

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Собеседники отметили важность проведения четвертого заседания украинско-испанской смешанной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству в этом году в Киеве. Договорились активизировать сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.

Лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и возможности для обеспечения Украины вакциной, которую лицензировали западные страны. Председатель испанского правительства подчеркнул, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС.

Отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной.

"Благодарен испанской стороне за усилия и готовность содействовать подписанию этого долгожданного и взаимовыгодного соглашения. Ожидаю уже в ближайшие недели на положительное решение ЕС", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент отметил вклад украинской общины как одной из крупнейших в Испании в укрепление двусторонних отношений государств и поблагодарил главу испанского правительства за создание надлежащих условий для удовлетворения культурно-образовательных и социальных потребностей граждан Украины, проживающих в Испании. Педро Санчес отметил, что Испания ожидает положительных результатов от реформ, которые проводит Президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины и по просьбе испанской стороны ознакомил с ситуацией на Донбассе и мирными инициативами Украины. Отдельно обсуждался стратегический путь Украины в НАТО. Владимир Зеленский рассказал о шагах, которые делает наше государство для достижения стандартов Альянса, и отметил, что украинская армия сегодня - одна из самых сильных.

"Наша армия ежедневно защищает не только Украину, но и Европу, отражая агрессию на востоке нашей страны. Мы постоянно улучшаем наши стандарты и в будущем можем усилить НАТО", - отметил Глава Украинского государства.

Владимир Зеленский пригласил председателя правительства Испании принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Педро Санчес выразил готовность посетить нашу страну. Отметим, что его приезд может стать первым за последние 30 лет визитом Премьер-министра Испании в Украину.