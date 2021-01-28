Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"

Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В ходе совещания был детально обсужден план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск "Крымской платформы".

Зеленский отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения оккупированного Крыма.

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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