Снегопады в Украине: 100 грузовиков застряли в четырехкилометровой пробке в Одесской области, еще 50 - в двухкилометровой
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, на трассе международного значения возле села Петроверовка Ширяевского района из-за переметов и гололеда образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств протяжностью около 4 км. Для ее ликвидации и расчистки дороги были привлечены 8 единиц техники Службы автомобильных дорог.
"Вблизи с. Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса - Рени (на расстоянии около 15 км от г. Одесса) из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км)", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что движение на автодороге перекрыли подразделения Национальной полиции.
Из-за непогоды в 8 населенных пунктов в Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском районах Одесской области отсутствуют проезды.
Ограничение движения существуют на автодорогах в Одесской и Николаевской областях.