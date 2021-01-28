Защита Навального обратится в Европейский суд по правам человека из-за ареста оппозиционера, - адвокаты

Защита российского оппозиционера Алексея Навального продолжит добиваться его освобождения.

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пойдем и в кассацию и ЕСПЧ, везде пойдем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В четверг Мособлсуд признал законным заключение Навального под стражу до 15 февраля.

Сам Навальный заявил, что не удивлен этим решением. "Мне еще до суда все было понятно", - сказал он, отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему решение апелляционной инстанции.

По словам адвоката Ольги Михайловой, "особых надежд на освобождение Навального никто не питал". При этом адвокат надеется, что Европейский суд встанет на их сторону, так как считает, что в отношении ее подзащитного были нарушены целый ряд статей Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.