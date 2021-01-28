Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ряд назначений в госорганах и свое участие в их кадровой политике.

Об этом он рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что "профессиональные кадры являются основой любого государства" и признал, что действительно участвует в собеседованиях с потенциальными кандидатами на высокие госдолжности. Однако отметил, что если в ОП он имеет влияние, то Кабмину может лишь выразить свои рекомендации.

"Не скрою, что я 24 часа в сутки (особенно все, что касается кадровой политики в Офисе) встречаюсь, ищу, смотрю. Если в ОП я влияю, то в правительстве - это просто мое мнение", - заявил Ермак.

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Он опроверг утверждение о том, что отвечает за кадровую политику во многих госорганах помимо ОП. "Не совсем соглашусь с вашей позицией. На сегодняшний день мнение Офиса при определении кадровой политики могут спросить. Но на самом деле Офис президента не влияет на кадровую политику. Это было бы неправильно", - отметил глава ОП.

Андрей Ермак также прокомментировал назначение своего скандального заместителя Олега Татарова, который продолжает работать на Банковой.

"У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически дает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование и профессиональный уровень этого человека [Татарова] нас устроил. Это стало основанием для принятия решения", - пояснил Ермак, добавив, что в случае Татарова "это точно не была рекомендация Андрея Портнова".