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Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности. ВИДЕО

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Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 242 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщал в ходе рассмотрения данного законопроекта в первом чтении, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.

Топ комментарии

  • Шоколад Корона
    Бюро безопасности коррупционной экономики. Шоб не поднялась, падлюга. Если будет пониматься - бюро приказано бить ногами.
  • Дід Трохим
    Сколько еще надо Бюров, Комитетов, Агентств?
    Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
    Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
    Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
  • Дід Трохим
    Не все из Квартала еще при кормушке?
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