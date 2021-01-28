Переболевшие COVID-19 не получат вакцину в первой волне: у них уже есть защита на 3-6 месяцев, - Ляшко

Граждане, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне. Все из-за ограниченого доступа к вакцинам.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что ВОЗ рекомендует не включать переболевших коронавирусом в первую волну вакцинации, поскольку у таких пациентов может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как работает вакцина у тех, кто уже переболел.

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"Может быть вакцинация тех, кто переболел, будет отсрочена на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как опыт по вакцинации людей, которые переболели, ограниченный. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел и попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимым с жизнью", — отметил Ляшко.