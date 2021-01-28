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Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ

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Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ
Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская газета The Times.

Издание пишет, что эта операция была совершена из-за беспокойства американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

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Топ комментарии

  • Tank Driver
    Шла неделя полномочий Байдена
  • Привет
    Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
  • alexandr shamov
    Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
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