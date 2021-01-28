Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью "НВ".
"Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины", - сказал Ермак.
Глава ОП добавил, что по поручению Президента Украины государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Ермак уточнил, что Офис Президента в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.
"Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы", - сказал глава Офиса Президента Украины.
По словам Ермака, он хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией Соединенных Штатов Америки вышло на совершенно новый качественный уровень.
Комментируя рассмотрение внутри фракции партии "Слуга народа" вопроса о введении США санкций в отношении народного депутата Александра Дубинского, Ермак сказал: "Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.