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Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль

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Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует сегодняшнее решение Рады о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом он написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру", - отметил премьер.

"Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

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Топ комментарии

  • Привет
    Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
  • Чинганчгук
    Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
  • Наталья Киенко
    Свежо предание, да верится с трудом!
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