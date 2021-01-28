Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности предполагает ликвидацию налоговой милиции в течение полугода.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это будет единственный орган по расследованию экономических и финансовых преступлений. Никто больше не сможет бросаться к бизнесу с определенными вопросами. В течение полугода мы постепенно ликвидируем налоговую милицию и дела передаются в новосозданный орган. И конкурсная комиссия также в течение полугода должна определить финалиста, кто возглавит это бюро. Также считаю хорошим, что бывшие сотрудники на общих основаниях пойдут на этот конкурс", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Нардеп "СН" Даниил Гетманцев отметил, что таким образом не создают новый орган.

"Предполагается ликвидировать налоговую милицию, ликвидировать экономические подразделения в двух органах - СБУ и МВД, и вместо этого создать новый орган. Он будет по своей численности меньше, чем те подразделения, которые подлежат ликвидации", - добавил Гетманцев.

Напомним, сегодня, 28 января, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

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