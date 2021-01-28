Взятка в $4 тыс. судье райсуда Харькова Грищенко: расследование окончено, дело передано в ВАКС

Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против судьи одного из районных судов города Харькова, который в мае 2020 погорел на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указанная судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. долларов США.

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После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла решение, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено, обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, речь шла о судье Дзержинского райсуда Харькова Ирине Грищенко.