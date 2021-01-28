Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине ", - отметил президент.

Как сообщалось, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ.

В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.

Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.

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Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.

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В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.

Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.