Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине ", - отметил президент.
Как сообщалось, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ.
В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.
Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.
В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.
Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.
В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.
Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.