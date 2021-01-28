Суды рассматривают дело Штепы уже седьмой год: заседание снова перенесли на 9 февраля

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее занятости как депутата горсовета.

Об этом Укринформ сообщили в приемной судьи Елены Глибко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Неля Штепа подала ходатайство о том, что не сможет присутствовать на заседании суда 28 января из-за занятости в Славянском горсовете", - отметили в приемной.

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Суд, добавили в приемной, принял во внимание это ходатайство, очередное заседание назначено на 9 февраля, на 11:00.

Адвокат Штепы Александр Тананакин пояснил, что сегодня она принимает участие в заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики.

В то же время прокурор Александр Чекин не считает такую причину отсутствия на суде уважительной: "Это не болезнь и не смерть родственников".

Как сообщалось, 20 января Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа). По словам адвоката Александра Шадрина, мера пресечения для Штепы не избиралась с 2018 года.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призвала Путина войти в Славянск и давала интервью для российских изданий "под дулом автомата". Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание. 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.