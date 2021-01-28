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Суды рассматривают дело Штепы уже седьмой год: заседание снова перенесли на 9 февраля

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Суды рассматривают дело Штепы уже седьмой год: заседание снова перенесли на 9 февраля
Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее занятости как депутата горсовета.

Об этом Укринформ сообщили в приемной судьи Елены Глибко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Неля Штепа подала ходатайство о том, что не сможет присутствовать на заседании суда 28 января из-за занятости в Славянском горсовете", - отметили в приемной.

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Суд, добавили в приемной, принял во внимание это ходатайство, очередное заседание назначено на 9 февраля, на 11:00.

Адвокат Штепы Александр Тананакин пояснил, что сегодня она принимает участие в заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики.

В то же время прокурор Александр Чекин не считает такую причину отсутствия на суде уважительной: "Это не болезнь и не смерть родственников".

Как сообщалось, 20 января Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа). По словам адвоката Александра Шадрина, мера пресечения для Штепы не избиралась с 2018 года.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призвала Путина войти в Славянск и давала интервью для российских изданий "под дулом автомата". Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание. 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

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Топ комментарии

  • Василий Казимко
    Це вже приниження держави.
  • Наталья Киенко
    Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
  • Sergii Ustim
    Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
    Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
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