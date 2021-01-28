Вместо того, чтобы помочь предприятиям с экологической модернизацией, министерство выкручивает бизнесу руки, - нардеп

Предложенный Министерством экологии законопроект №4167 относительно промышленных выбросов ударит по бизнесу - вместо того, чтобы ускорить экомодернизацию предприятий.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня монобольшинство выкручивает руки полностью своими законами предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, не заботясь о собственном производителе. Считаю, что агенты иностранных партнеров сидят там и диктуют, какие законы писать монобольшинству. Нельзя сегодня в 30 раз сразу брать и поднимать налоги во время пандемии, во время войны в нашем государстве. Надо, наоборот, стимулировать бизнес, давать инвестиционный климат", - сказал Шахов.

Он обратил внимание: сегодня средства от эконалога не имеют целевого назначения и не направляются на природоохранные мероприятия. Однако вместо того, чтобы изменить эту ситуацию, власти решили усилить налоговое давление на промышленность.

"Те экологические налоги, которые платит сегодня металлургическая отрасль, химическая отрасль и т.д., идут неизвестно куда. Не высаживаются леса, не модернизируются предприятия. Я бы на месте власти и президента обратил внимание на то, что надо экологические налоги, которые сегодня платят, возвращать предприятиям, контролируя спецфондом. Давать их как инвестиции на модернизацию этих предприятий", - сказал Шахов.

По его мнению, государство должно оказать поддержку предприятиям, а не увеличивать налоги для них. Он также отметил: европейские страны проходили путь экомодернизации в течение десятков лет, предоставляя бизнесу значительную финансовую поддержку от государства.

"Европа шла к этому 30 лет. Украина, из-за нехватки времени и из-за нехватки денег на это понадобится 200 лет", - добавил Шахов.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что в законопроект о выбросах № 4167 закладываются заведомо невыполнимые требования, которые приведут лишь к усилению коррупции. Поэтому проект нужно полностью переписать.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.