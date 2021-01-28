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Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха

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Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха
Участники немецкой Постоянной прививочной комиссии STIKO при институте Роберта Коха считают, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на проект решения комиссии.

"Для принятия решения об эффективности прививки для людей старше 65 лет в настоящее время недостаточно данных", - говорится в проекте решения.

Как ожидается, в пятницу решение о допуске вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее СМИ сообщили, что вакцина не действует на людей старше указанного возраста, которые являются особой группой риска.

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Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V" она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

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