"Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ
Об этом рассказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Не хватило голосов. Не нашли аргументов в поддержку этой кандидатуры ", - сказал Гетманцев, комментируя провал голосования за Витренко.
Отвечая на вопрос о том, будет ли соответствующее постановление вынесено снова, он заметил: "Я надеюсь, что нет... Нельзя постоянно задавать один и тот же вопрос, если ты знаешь уже заранее на него ответ".
Как сообщалось, сегодня Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.