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"Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ

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"Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ
Нардеп от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев надеется, что в парламенте в третий раз не будут выносить на голосование вопрос назначения Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики.

Об этом рассказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не хватило голосов. Не нашли аргументов в поддержку этой кандидатуры ", - сказал Гетманцев, комментируя провал голосования за Витренко.

Отвечая на вопрос о том, будет ли соответствующее постановление вынесено снова, он заметил: "Я надеюсь, что нет... Нельзя постоянно задавать один и тот же вопрос, если ты знаешь уже заранее на него ответ".

Как сообщалось, сегодня Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

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  • Лейтенант Коломбо ccee9dad
    з точністю до навпаки. Не голосували за призначення Вітренко депутати Коломойського і Авакова.
  • Анатолий Панасюк
    А чого ж так? Лупайте і далі сю скалу, нехай ні жар ні холод не спинить вас. Ще можете продовжувати і "дубініану".
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