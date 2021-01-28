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Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда

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27 января киевляне провели акцию под Хозяйственным судом Киева и передали обращение с требованием не отдавать под застройку недавно созданный парк.

Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.

В суд обратилась религиозная община "Христианская надежда" с требованием отменить действующее решение Киевсовета о расторжении с ней договора аренды земельного участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 и предоставления ей статуса парка.

Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда 01

Возвращения парка в собственность громады местные жители добивались три года. Они подробно рассказывают о попытках застройщика "Интергал-Буд" уничтожить 2 га соснового леса и начать строительство многоэтажек под видом реконструкции церкви.

Целевое назначение земельного участка не позволяет здесь жилищного строительства, но религиозная община вместе с "Интергал-Буд", несмотря на многочисленные нарушения, получили от ГАСК разрешение.

Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда 02

По факту выдачи незаконных документов на строительство уже расследуются уголовные производства. Но жители прилегающих к лесу домов опасаются давления на судей или их подкупа, и отмечают, что "если застройщик найдет "весомые аргументы" для Хозяйственного суда Киева и отменит решение Киевсовета о создании парка, он сразу будет пытаться завести технику и начать строительство, прикрываясь сфальсифицированным разрешением".

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