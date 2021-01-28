Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда
Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.
В суд обратилась религиозная община "Христианская надежда" с требованием отменить действующее решение Киевсовета о расторжении с ней договора аренды земельного участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 и предоставления ей статуса парка.
Возвращения парка в собственность громады местные жители добивались три года. Они подробно рассказывают о попытках застройщика "Интергал-Буд" уничтожить 2 га соснового леса и начать строительство многоэтажек под видом реконструкции церкви.
Целевое назначение земельного участка не позволяет здесь жилищного строительства, но религиозная община вместе с "Интергал-Буд", несмотря на многочисленные нарушения, получили от ГАСК разрешение.
По факту выдачи незаконных документов на строительство уже расследуются уголовные производства. Но жители прилегающих к лесу домов опасаются давления на судей или их подкупа, и отмечают, что "если застройщик найдет "весомые аргументы" для Хозяйственного суда Киева и отменит решение Киевсовета о создании парка, он сразу будет пытаться завести технику и начать строительство, прикрываясь сфальсифицированным разрешением".