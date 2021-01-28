Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда

27 января киевляне провели акцию под Хозяйственным судом Киева и передали обращение с требованием не отдавать под застройку недавно созданный парк.

Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.

В суд обратилась религиозная община "Христианская надежда" с требованием отменить действующее решение Киевсовета о расторжении с ней договора аренды земельного участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 и предоставления ей статуса парка.

Возвращения парка в собственность громады местные жители добивались три года. Они подробно рассказывают о попытках застройщика "Интергал-Буд" уничтожить 2 га соснового леса и начать строительство многоэтажек под видом реконструкции церкви.

Целевое назначение земельного участка не позволяет здесь жилищного строительства, но религиозная община вместе с "Интергал-Буд", несмотря на многочисленные нарушения, получили от ГАСК разрешение.

По факту выдачи незаконных документов на строительство уже расследуются уголовные производства. Но жители прилегающих к лесу домов опасаются давления на судей или их подкупа, и отмечают, что "если застройщик найдет "весомые аргументы" для Хозяйственного суда Киева и отменит решение Киевсовета о создании парка, он сразу будет пытаться завести технику и начать строительство, прикрываясь сфальсифицированным разрешением".