Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии каких-либо отношений между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.

"Насколько мне известно, никаких (отношений. – Ред). Это первый президент Украины, который показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов", - сказал он в интервью изданию "НВ", отвечая на вопрос, какие отношения сейчас у президента с Коломойским, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, комментируя отношения Офиса президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он подчеркнул: "У нас как у Офиса президента нет ни с кем никаких договоренностей".

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Также, по словам Ермака, нынешняя власть "наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала".

Что касается так называемых сфер влияния во фракции "Слуга народа" и ориентации отдельных депутатов на Коломойского и Ахметова, то Ермак сказал: "Вы упомянули фракцию "Слуги народа". Безусловно, 250 человек — это огромная фракция. Конечно, есть разные сферы влияния. Но опять‑таки, у нас давным-давно закончился рабо­владельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто‑то чей‑то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное".

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