Фильм "Лай собак вдалеке" о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании

Документальный фильм "Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs) об условиях жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров, передает Цензор.НЕТ.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма "Лай собак вдалеке". Того самого фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет возле линии фронта на Донбассе. Фильма, который мы снимали два года вместе с режиссером Симоном Леренгом Вильмонт и покоривший мир", - рассказал он.

Также Сафаров отметил, что для Украины это решение является важным.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - пояснил ассистент режиссера.

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"Лай собак вдалеке" - лента датско-шведско-финского производства, которую снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года. В ней речь идет о жизни 9-летнего мальчика Олега на линии фронта и влиянии военного конфликта на него.