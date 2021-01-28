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Фильм "Лай собак вдалеке" о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании

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Фильм "Лай собак вдалеке" о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании
Документальный фильм "Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs) об условиях жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров, передает Цензор.НЕТ.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма "Лай собак вдалеке". Того самого фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет возле линии фронта на Донбассе. Фильма, который мы снимали два года вместе с режиссером Симоном Леренгом Вильмонт и покоривший мир", - рассказал он.

Также Сафаров отметил, что для Украины это решение является важным.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - пояснил ассистент режиссера.

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"Лай собак вдалеке" - лента датско-шведско-финского производства, которую снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года. В ней речь идет о жизни 9-летнего мальчика Олега на линии фронта и влиянии военного конфликта на него.

Фильм Лай собак вдалеке о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

    В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

    Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
    но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
  • Порохобандерівець
    Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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