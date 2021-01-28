В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном здании: один погиб, другой сильно пострадал, - Нацполиция

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Инцидент произошел в переулке Приватном в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя девушка упала с недостроенного корпуса гуманитарного университета в Ривном и погибла

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.