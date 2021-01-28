"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.
"Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", получил огромный кредит доверия от президента и Кабинета Министров,и был назначен на должность и.о. министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года. Помимо кредита доверия, и.о. министра, получил премию в 4.000.000 долларов, которая видимо не дала возможности понимать проблемы простых украинцев", - подчеркнул парламентарий.
По словам "слуги народа", главный вопрос который стоял перед Витренко на фракции, это был категорический запрет на поднятие тарифов.
"Одобряя политику свободного рынка, Витренко не понимал, что у нас полная монополия олигархов на энергетическом рынке?!! И это отразится на каждом украинце?!" - подытожил Леонов.
Как сообщалось, сегодня Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.