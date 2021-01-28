Студентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко

Студентка первого курса магистратуры Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Мария Прошкивская попросила ее отчислить из вуза за антиукраинские месседжи ее преподавательницы - профессора Евгении Бильченко, которая недавно попала в скандал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мария Прошкивская написала в фейсбуке

Студентка отметила: "Публичное заявление от меня, как студентки 1 курса магистратуры факультета философии и обществоведения (специальность культурология) Национального педагогического университета Украины имени М.П. Драгоманова. Прошу руководство университета отчислить меня по собственному желанию в связи с отсутствием реакции на события последних дней, связанные с публичными высказываниями профессора культурологии Евгении Бильченко.

Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны. Считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, который выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в фейсбуке заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают. И вопрос здесь не только в ее личной позиции, а еще и в том, что она довольно мягко, но системно промывает мозги студентам.

Преподавая гуманитарные дисциплины философского направления не трудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, которые являются частью учебной программы на темы, связанные в современностью.

Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи.

Как заключение могу сказать, что я против любой травли, угроз, оценок внешности или постановки виртуальных диагнозов и госпожа Бильченко имеет право на любое мнение, в частности, которое противоречит законодательству Украины как частное лицо, но как преподаватель вуза должен подбирать слова и уважать общество, в котором он живет".

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университете считают такие заявления недопустимыми и созвали Ученый совет, который создал комиссию для всестороннего рассмотрения этого инцидента.

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