Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО
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Спасатели ГСЧС Одесской области помогли роженице добраться в ближайший роддом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что вне пределов с. Новоукраинка, Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом.
Спасатели в сопровождении снегоуборочной техники доставили женщину в роддом Раздельнянской районной центральной больницы.